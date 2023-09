'Quadrilha da calcinha': cinco peruanos são presos por furtar roupa íntima

Parte do material apreendido com a quadrilha (foto: Divulgação/PMMG)

Cinco peruanos foram presos nesse fim de semana por furtar uma série de calcinhas em um supermercado de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As roupas íntimas e outros materiais foram encontrados com os suspeitos, que teriam ligação com outros furtos na rede de mercados em três cidades de Minas Gerais.