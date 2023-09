'Liberdade ainda que tardia' para barbeiro confundido com criminoso

432

Calvário do mineiro preso por engano terminou na noite de segunda (foto: Sejusp)

Finalmente, depois de 10 dias, um mineiro preso no Rio de Janeiro por um crime que não cometeu foi colocado em liberdade.



O barbeiro Luiz Cláudio da Cruz Almeida, de 28 anos, residente no sul de Minas, teve o nome escrito por engano em um mandado de prisão da justiça de Campos dos Goytacazes (RJ). Ele estava no presídio de São Lourenço (MG), de onde saiu na noite desta segunda-feira (11/9).

O crime foi um estupro de vulnerável, cometido na cidade do interior do Rio de Janeiro. Segundo nota do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), houve um engano. O condenado por esse crime é um homem de 48 anos, que estuprou a filha.

O mineiro estava numa cela em separado, desde a descoberta do engano. Mas um agente penal revelou ao Estado de Minas que Luiz Claudio disse que "foram dias angustiantes", pois esperava ter sido libertado bem antes, logo depois da descoberta do engano.

A previsão inicial era de que o barbeiro fosse libertado na última quinta-feira (7/9), o que não aconteceu e, também, não foi dada qualquer explicação à família do barbeiro, que ia todos os dias ao presídio, esperando pela soltura.