Carro é encontrado soterrado no Retiro do Chalé; família está desaparecida

Imagem do carro da família que desapareceu no último sábado (8) passando pelo pedágio de Itabirito (foto: Alterosa Alerta/ Reprodução )

Um carro com cinco pessoas de uma mesma família - que estava desaparecido há dois dias - teria sido encontrado nesta segunda-feira (10/1), no Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



De acordo com informações do pograma Alterosa Alerta, a família passou as festas de fim de ano em Porto Firme, na Zona da Mata.



O carro, um Corolla com cinco ocupantes, desapareceu no último sábado quando a família tentava passar pela BR-040 em direção ao Aeroporto de Confins, onde embarcariam para o Mato Grosso.









A BR foi inteditada após o transbordamento do dique de contenção de água de uma barragem da região.A suspeita é de que, com o engarrafamento da BR-040, a família teria tentado pegar um atalho pela Região de Casa Branca. O veículo foi visto pela última vez no pedágio de Itabirito, também na Grande BH.

Pista da BR-040 ficou fechada após o transbordamento do dique de uma mineradora; família teria tentado um atalho para não perder o voo (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Imagem divulgada por familiares (foto: Redes sociais/ reprodução)

No caminho, o carro teria sido soterrado. Ainda de acordo com o Alterosa Alerta, um morador tentava liberar a estrada e encontrou o carro.Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência próximo ao Topo do Mundo. Segundo informações, no último sábado (8), teria havido deslizamento de terra no local.Ainda de acordo com a corporação, o local é um córrego com difícil acesso que passa por dentro do terreno do condomínio.No carro desaparecido estavam: Geovane vieira Ferreira, de 42 anos; Henrique Alexandrino dos Santos, de 41; Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, de 40; Vitor Cardoso, de 6; e Ana Alexandrino Santos, de 3.



O possível corpo de uma criança, preso a uma cadeira, teria sido localizado.