Cratera se abre em rodovia mineira no momento em que ambulância passava

O buraco se abriu na rodovia estadual e engoliu uma ambulância (foto: PMMG/Divulgação) Uma infelicidade quase termina em mais uma tragédia ocasionada pela chuva, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (10/1). Uma cratera se abriu em uma estrada mineira exatamente no momento em que uma ambulância transitava pelo local. O veículo levava três pessoas, que, por sorte, não se feriram. O local fica no município Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba.

O asfalto de trecho da LMG-743 cedeu quando a ambulância passava pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária, o trecho se desfez por conta das chuvas, que causaram o deslizamento da terra abaixo do asfalto.

Com a abertura da cratera, a estrada está interditada na altura do KM 80. A via liga o distrito de Quintinos à cidade de Carmo do Paranaíba e também é acesso para deslocamento para Patos de Minas.

Mais interdições

Na mesma região, mais interdições para os motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na BR-365 há pelo menos 5 quilômetros totalmente interditados e outros trechos com problemas na pista por conta de deslizamentos, entre os KM 355 e 370. O trecho fica entre as cidades de Patos de Minas e Varjão de Minas.

Ainda de acordo com a PRF, os deslizamentos das encostas levam lama e pedras para a pista e, mesmo com o trabalho do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para limpeza, as chuvas fazem com que os deslizamentos continuem.