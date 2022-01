Veja onde estão as 27 estradas com pontos totalmente bloqueados em Minas

Com BR-040 fechada, a MG-030, que liga Raposos a Itabirito, está cheia de lama (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Com uma situação que beira o caos em Minas Gerais, já são 27 pontos de várias estradas que cortam o estado totalmente bloqueados para a passagem de veículos. O motivo são as fortes chuvas que atingem a localidade desde o final do ano passado no Estado. O levantamento foi atualizado às 16h desta segunda (10/1) e é feito pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.