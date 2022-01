Rio das Velhas sobe e Jequitibá interdita principal ponte da cidade

Ponte é a principal ligação entre Jequitibá e o município de Santana de Pirapama (foto: Divulgação/ Defesa Civil de Jequitibá) O município de Jequitibá, a 114km de Belo Horizonte, interditou a principal ponte da cidade, após o nível do Rio das Velhas chegar ao máximo na manhã desta terça-feira (11/1). Segundo a Defesa Civil local, desde as 13h a água começou a passar por cima da ponte. Não há previsão de liberação do trânsito.

"Saindo de Santana de Pirapama, os moradores devem pegar uma estrada de terra que fica dentro de Jequitibá. Passam por uma travessia, com um pequeno córrego. Em seguida, chegam a Baldim e só depois podem acessar Sete Lagoas ou Belo Horizonte", explica Poliana Valgas, porta-voz da Defesa Civil de Jequitibá.

Segundo ela, o córrego que passa pela estrada de terra está em níveis normais e, até o momento, não oferece risco aos moradores.

Até as 16h desta terça, 38 pessoas estão desabrigadas e foram encaminhadas para abrigos municipais. Outras 16 pessoas ficaram desalojadas e foram acolhidas por parentes ou amigos.

A cidade tem ruas alagadas desde essa segunda (10/1), porém, as inundações não foram causadas por um transbordamento do rio e sim pela grande quantidade de chuva. "A cidade é muito baixa, próxima do nível do Rio das Velhas, por isso tem um dique de contenção, para evitar que as cheias entrem na cidade", diz Poliana.

"A água do rio não está alagando Jequitibá, mas sim a grande quantidade de chuvas. Pois não foi possível escoar a água das ruas para o rio, já que as comportas precisaram ser fechadas desde quarta, quando começou a chuva", explica.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz