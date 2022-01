Homem de 20 anos morre ao ser soterrado quando estava em bar

Um jovem de 20 anos morreu na cidade de Ervália, na Zona da Mata mineira, após um deslizamento de terra atingir os fundos de um bar, na Avenida Progresso, na tarde de segunda-feira (10/1). Conforme comunicado da prefeitura do município, três pessoas que estavam no local conseguiram se salvar.

Acionado por volta das 13h30, o Corpo de Bombeiros se deslocou de Viçosa para ajudar no resgate. Os militares disseram que encontraram o rapaz completamente soterrado, já sem sinais vitais, na cozinha do estabelecimento. Segundo a corporação, foram feitas tentativas de ressuscitação cardiopulmonar ainda no local.