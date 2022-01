Rio de lama inunda Macacos, na Grande BH

Rio de Lama invadiu a cidade de Macacos, na Grande BH, esta manhã (foto: Reprodução/WhatsApp) Um rio de lama tomou as ruas de Sebastião das Águas Claras, região conhecida como Macacos, manhã desta terça-feira (11/1).









A população teme o rompimento da barragem B3/B4, mantida pela Vale em Macacos. A Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros não confirmam a informação.





A Vale nega qualquer abalo estrutura. Por meio de nota, a empresa menciona "um deslizamento de terra natural provocado pelas chuvas intensas".





"A estrutura de contenção a jusante (ECJ) apresenta condições normais de operação e permanece estável. O acúmulo da água retida na contenção, provocado pelas intensas chuvas na região, com volume aproximado de 565 mm somente neste sábado e domingo, não interferiu na sua estabilidade e função, ou seja, a estrutura continua sendo capaz de reter os rejeitos em caso de necessidade." garantiu a mineradora em comunicado enviado ao Estado de Minas.





A Vale informou ainda que está apoiando a prefeitura e a Defesa Civil com recursos e equipamentos para prestar assistência à comunidade.





Veja a nota da Vale na íntegra

A Vale segue acompanhando o cenário de fortes chuvas em Minas Gerais com foco na segurança de suas barragens. A empresa informa que não houve alteração estrutural ou no nível de emergência em nenhuma de suas estruturas da mina Mar Azul, em Macacos (Nova Lima). Os vídeos e imagens que circulam na internet tratam de um deslizamento de terra natural provocado pelas fortes chuvas na região. A empresa segue monitorando as barragens da mina 24h por dia, 7 dias por semana, em tempo real, por meio do Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG), de acordo com a legislação vigente.





Desde o último domingo (9) a noite, as fortes chuvas ocasionaram o início da passagem de fluxo de água pelo vertedouro da estrutura de contenção, condição prevista no projeto. A contenção foi construída como medida de segurança para o processo de eliminação da barragem B3/B4. A estrutura também conta com um sistema de comportas na sua base, que encontram-se abertas, por onde a água passa e segue o fluxo do rio após a contenção. A Vale segue monitorando possíveis impactos no entorno da ECJ.





Por orientação da Defesa Civil e para garantir a segurança da comunidade, o acesso por dentro do condomínio Pasárgada foi aberto no último domingo (9), e poderá ser utilizado pela comunidade de Macacos. O acesso interno da Mina de Mar Azul não se encontra em condições seguras para trânsito de veículos não operacionais.





As barragens B6, B7, Capão da Serra e Taquaras possuem DCE positiva, a barragem 5 encontra-se em nível 1 de emergência e B3/B4 permanece em nível 3 de emergência.





Assistência

A Vale também está apoiando a prefeitura e a Defesa Civil com recursos e equipamentos para prestar assistência à comunidade.