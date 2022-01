Conhecida como estrada de Ouro Branco, o trecho interditado fica próximo a localidade de Rancharia (foto: Divulgação/Rádio Real FM) Um deslizamento de terra na madrugada desta terça-feira (11/1) na MG 129, estrada que dá acesso aos distritos de Lavras Novas, Chapada, Santa Rita e Santo Antônio do Salto, em Ouro Preto, e às cidades de Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, deixou a via interditada nos dois sentidos.

Estrada que liga Ouro Preto a distritos turísticos está interditada



São vários pontos de interrupção de acesso à cidade; até o momento, 182 pessoas estão desalojadas, 17 desabrigadas e três casas foram totalmente destruídashttps://t.co/PFJAT3LQaF pic.twitter.com/u9bigM8XbD — Estado de Minas (@em_com) January 11, 2022 Também em Ouro Preto, nesta terça-feira, por volta das 5h, houve um deslizamento de terra na BR356, trecho que liga a sede da cidade histórica ao distrito de Cachoeira do Campo. Máquinas da Secretaria de Obras de Ouro Preto já estão no local para a retirada da lama.

Conhecida como estradinha da Prainha, o trecho apresenta riscos de deslizamento de terras (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

O secretário de defesa Civil, Juscelino Gonçalves, orienta que moradores evitem trafegar pela estrada que liga ao Distrito de São Bartolomeu que está com o asfalto bastante danificado. A via que dá acesso ao Distrito de Glaura também oferece riscos aos condutores.

“São vários pontos de interrupção de acesso na cidade e as equipes da Secretaria de Obras, de Assistência Social e Defesa Civil estão dispostas a dar as respostas o mais rápido possível. Pedimos paciência e que aguardem a avaliação dos órgãos e não removam as terras porque elas podem estar segurando a encosta” recomenda.

Juscelino Gonçalves afirma que a desobstrução das vias está sendo feita com apoio da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) que está avaliando juntamente com a equipe técnica da prefeitura, com geólogos e engenheiros, para que os riscos não aumentem ao fazer o serviço de limpeza das vias.

A prefeitura de Ouro Preto assinou um decreto nesse domingo (8/1) que declara situação de emergência no município. De acordo com a prefeitura, o decreto se justifica após centenas de ocorrências recebidas pela Defesa Civil em razão de deslizamento de terras, enxurradas, inundações e alagamentos. Até o momento 182 pessoas estão desalojadas, 17 estão desabrigadas, três casas foram totalmente destruídas e uma pessoa morreu.

De acordo com o decreto, entre as ações previstas, as autoridades administrativas e os agentes da defesa civil ficam autorizados a entrar nas casas para prestar socorro ou determinar pronta evacuação e usar de propriedade particular no caso de iminente perigo público.