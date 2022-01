Valadares tem cerca de 6 mil desalojados pela enchente no Rio Doce

A Avenida Moacir Paleta, que dá acesso à BR-259, foi interditada na manhã de terça-feira (foto: Tim Filho) O Rio Doce continua subindo em Governador Valadares e a medição feita na régua do SAAE foi de 4,15 metros às 12h desta terça-feira (11/1), horário em que, segundo previsão da Defesa Civil Municipal, poderia ser de 4,50 metros. Mesmo com a diferença, as águas avançaram sobre os bairros ribeirinhos e aumentaram o número de desalojados.

O abastecimento de água pode ser afetado nas próximas horas. A prefeitura informou que durante as enchentes, em anos anteriores, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Central sempre opera com redução média de 20% de sua capacidade.

Clube Filadélfia com sua lagoa, piscinas e quadras poliesportivas inundadas (foto: Tim Filho)

E pode ocorrer aumento da turbidez e dificuldade de captação devido ao fato de algumas bombas não funcionarem submersas nas águas do rio. Por essa razão, a orientação do SAAE é que a população economize água.

Carros submersos

Na manhã desta terça-feira, vários carros que estavam estacionados nas ruas próximos ao rio amanheceram submersos no Bairro São Pedro. No Bairro São Paulo, vários carros e motos estacionados em uma praça ficaram cercados pelas águas do rio.

A Avenida Moacir Paleta, que dá acesso à BR-259, na saída para Vitória (ES), foi tomada pela água e o trânsito foi fechado. O fechamento compromete não apenas o acesso à rodovia, mas o acesso dos bairros da região da Universidade Vale do Rio Doce ao Centro da cidade.

Um grupo de trabalhadores estava na ciclovia da Moacir Paleta na manhã de hoje avaliando a possibilidade de passar pelo alagamento, próximo à Praça Carlota Kemper. O problema era carregar as bicicletas nas costas, junto com as mochilas com as marmitas com o almoço do dia.

O pedreiro Ademir Souza, que estava no grupo, disse que ele e seus colegas estavam indo trabalhar em uma obra no Condomínio Sítio das Flores. “A gente vai voltar pra casa, é muito arriscado passar nessa água”, afirmou.