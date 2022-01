Família de BH faz apelo para encontrar mãe: 'Toda informação é válida'

Flavia saiu de casa, no Coração Eucarístico, na última segunda-feira (10/1) por volta das 15 horas (foto: Reprodução Rede Sociais)

Mãe de dois jovens, Carol, de 22 anos, e Vitor, de 21, Flavia trabalhava como agente bancária, mas estava afastada do cargo. Ela faz tratamento contra a depressão há cerca de um ano. Segundo o irmão a mulher perdeu peso e estava se isolando, mas seguia corretamente as indicações do psiquiatra.





Desde dezembro, Flavia estava morando com a mãe, o padrasto, o avô e Marcos. Antes, ela morava sozinha em outro bairro. Mas, como seus filhos estavam viajando, ela se mudou para ficar perto da família.





“Ela estava conversando comigo normal. Eu fui deitar por volta das três horas da tarde para descansar um pouco. Nesse tempo, ela pegou a chave e falou que ia na farmácia”, contou o irmão. Marcos descreve que ela estava usando uma legging escura e uma blusa de frio cinza com mangas longas e apenas “calçou o tênis rosa” para sair de casa.





“Eu deixei ela sair porque ela não estava tendo nenhum comportamento anormal, nem dando indícios que ia fazer alguma besteira ou algo do tipo”, esclareceu.





Por volta das 15h30, Marcos conta que começou a estranhar a demora da irmã e comunicou aos familiares, sua mãe, irmãos e os filhos de Flávia. “Começamos a procurar pelo bairro [Coração Eucarístico] e falamos também com a polícia. Mas, até agora, nada”, afirma.





“Também olhamos em câmeras de estabelecimentos próximos, mas não encontramos pistas. A gente realmente não sabe onde ela poderia ter ido”, completa.





Como Flavia saiu de casa sem o aparelho celular, Marcos entrou em contato com todas as pessoas que ela conversava. “Eu tenho a senha. Entrei em todos os aplicativos, históricos de pesquisa, mas não achei nada que indique que ela fez algo ou planejava”.





Flavia é a mais velhoa de seis irmãos.





Como ajudar:





Caso tenha alguma informação, ligue para Marcos (31 - 9 8356 3553) ou Carol (31 - 9 9907 5604).





Em seu perfil oficial no Twitter, Carol Duarte, filha de Flavia, postou, na manhã desta terça-feira, o comunicado do desaparecimento da mãe: ‘Compartilhem por favor’. A publicação conta com mais de 12 mil retuítes.

Assim como Carol, Vitor e Marcos postaram o comunicado de desaparecimento em suas redes sociais.







Comunicado do desparecimento de Flavia; compartilhe para ajudar (foto: Reprodução Rede Sociais)

Outra forma de ajudar é compartilhando a imagem, que contém os telefones de Carol e Marcos, descrição e uma foto de Flavia.

A família de Flávia Cristina Duarte, de 44 anos, pede ajuda para trazê-la de volta para casa. Ela é uma mulher loira, tem olhos castanhos, mede 1,65 e está desaparacida desde a tarde dessa segunda-feira (10/1), em Belo Horizonte.Segundo os familiares, Flavia saiu de casa, no Bairro Coração Eucarístico, por volta das 15h e não retornou. Eles acreditam que ela possa estar no próprio bairro ou em algum da região, como o Gameleira.