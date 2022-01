Zema pede R$ 935,6 milhões a Bolsonaro para conter efeitos das chuvas em MG

Em Nova Lima, temporais fizeram grandes estragos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Alerta de temporal e estado de emergência

O governo mineiro pediu, à União, o envio de R$ 935,6 milhões para apoiar as cidades do estado no combate às chuvas. A verba foi solicitada por Romeu Zema (Novo) nesta quarta-feira (12/1), em reunião com os ministros João Roma, da Cidadania, e Joaquim Alvaro Pereira Leite, do Meio Ambiente. Os integrantes da gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) estiveram na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. Na lista de desejos do Executivo estadual, está a criação de auxílios para dar fôlego financeiro a desabrigados.Uma das ideias é estruturar benefício temporário de R$ 600 a desabrigados e desalojados para viabilizar a compra de eletrodomésticos e móveis. As contas do Palácio Tiradentes estimam atender 20 mil desalojados e 5 mil desabrigados por 90 dias. Em pauta, ainda, outro pacote de ajuda, que consiste no repasse de R$ 400, por três meses, a famílias em situação de extrema pobreza inscritas no CadÚnico do governo federal.Para a ajuda na compra de utensílios domésticos, os planos preveem o gasto de R$ 45 milhões. Para viabilizar o apoio às pessoas vulneráveis, a meta é conseguir R$ 238,7 milhões.Zema pediu, ainda, R$ 186 milhões para construir moradias a partir de linha de crédito especial ligada ao programa Casa Verde e Amarela. O desejo é receber, ao todo, aporte de R$ 526 milhões na área social.O governador quer utilizar R$ 409,5 milhões para ações ligadas à infraestrutura, como a restauração de estradas e pontes e a limpeza de vias."Os recursos serão de extrema importância, pois temos milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas nas regiões atingidas pelas chuvas que perderam suas casas e pertences. O momento é muito difícil", disse o político do Novo.Minas Gerais deseja que o governo federal repasse, diretamente aos municípios, cerca de R$ 45 milhões. Há, também, necessidade de envio de cestas básicas aos atingidos - o que, nas contas do governo estadual, demandaria aproximadamente R$ 11,2 milhões.Em 24 horas, 196 cidades mineiras passaram a constar na lista de municípios em estado de emergência por causa das chuvas. Das 893 localidades, 341 estão em alerta máximo.De outubro para cá, 24 pessoas morreram por causa das tempestades. Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas para 288 cidades de Minas Gerais. O sinal é válido até 11h desta quinta (12).