Datafolha: Bolsonaro reduz distância para Lula na disputa de segundo turno

O Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Alan Santos/PR)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu a distância no segundo turno para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que aponta a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24/03).





De acordo com a pesquisa, a intenção de voto em Bolsonaro em um eventual segundo turno cresceu de 30% para 34% desde a última pesquisa em dezembro. Já a de Lula caiu de 59% para 55% no mesmo período.





Lula segue liderando o primeiro turno, com 43% das intenções de voto. Bolsonaro aparece em segundo lugar com 26%, também com desempenho superior ao que vinha registrando nas rodadas anteriores.





Em seguida, aparecem os candidatos Sergio Moro (Podemos), com 8%, e Ciro Gomes (PDT), com 6%.





Neste cenário, eles são seguidos pelo governador paulista, João Doria (PSDB) e pelo deputado Janones, ambos com 2%, empatados tecnicamente com o pelotão do 1%: Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia e Felipe D'Ávila (Novo). Brancos e nulos somam 8% e não souberam responder, 2%.





Pesquisa





O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 municípios de todo o país entre terça e quarta-feira desta semana. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.





A pesquisa foi registrada no Tribunal Supe