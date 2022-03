Vereadores de Patos de Minas poderão optar por reduzir o próprio salário

Projeto foi discutido e aprovado na reunião ordinária desta quinta-feira (24/03), na Câmara de Patos de Minas (foto: Câmara/Reprodução)

Os vereadores de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, poderão optar pela redução do próprio salário. Uma resolução foi aprovada nesta quinta-feira (24/03) e já está em vigor. Cada parlamentar poderá escolher entre o mínimo R$ 1.212,00 e o máximo R$ 10.109,30 (salário atual).

O projeto já havia sido apresentado em fevereiro, contudo, a votação foi adiada para análise aprofundada quanto à legalidade. Duas emendas modificadoras foram apresentadas e aprovadas. Elas foram formuladas pelos vereadores Mauri da JL (MDB) e Gladston Gabriel (PODEMOS).



Uma delas permitiu que a escolha pela redução já passasse a vigorar nesta legislatura. Já a outra removeu do texto original a obrigatoriedade do vereador informar, em reunião ordinária, o salário que escolheu, no entanto, os valores estarão disponíveis no Portal da Transparência.

Foram 11 votos favoráveis pelo projeto e pelas respectivas emendas. Votaram contra os seguintes vereadores: Itamar André (PATRIOTA), Cabo Batista (CIDADANIA) e William de Campos (PATRIOTA). Dois parlamentares estavam ausentes: Vitor Porto (CIDADANIA) e José Luís (PODEMOS).

A resolução 318/2022 teve como autores: Mauri da JL (MDB), Gladston Gabriel (PODEMOS), Bartolomeu Ferreira (DEM), Vicente de Paula (DEM), Ezequiel Macedo (PP), Nivaldo Tavares (PSD), Vitor Porto (CIDADANIA), Profº Derlei (PSD), João Marra (PATRIOTA) e Carlito (DEM).

Um dos autores, Gladston Gabriel (PODEMOS), reforçou que o objetivo do projeto é evitar que vereadores defendam a redução de salário meramente para fins eleitoreiros. Ele voltou a dizer que pretende continuar a receber o salário integral, como já recebe hoje, por entender que ele é compatível com o trabalho que presta ao povo de Patos de Minas.