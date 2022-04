Viana se filia ao PL para ser o candidato de Bolsonaro ao governo mineiro

Álvaro Antônio, Bolsonaro e Viana selaram acordo nesta sexta, em Brasília (foto: Reprodução/Carlos Viana)

Viana e PL: 'namoro' antigo

Pouco mais de três meses após se filiar ao MDB , o senador Carlos Viana acertou, nesta sexta-feira (1º/4), a filiação ao Partido Liberal (PL). Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o parlamentar será o nome do presidente Jair Bolsonaro, também do PL, na disputa estadual.A chapa de Bolsonaro em Minas tem, como pré-candidato a senador, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que também se filiou ao PL.Segundo apurou o, a decisão de Viana de deixar o MDB pegou alguns integrantes do partido de surpresa. A janela para que políticos troquem de legenda sem perder o mandato se encerra hoje.Em março, pesquisa Quaest/Genial mostrou que o senador tem 5% das intenções de voto na disputa pelo Palácio Tiradentes . Ele está atrás dos líderes Romeu Zema (Novo), com 34%, e Alexandre Kalil (PSD), com 21%.André Janones (Avante) e Cleitinho Azevedo, agora no PSC, somaram, respectivamente, 7% e 6%, e estão tecnicamente empatados com o mais novo liberal.Viana tem baseado sua pré-campanha em um mote que prega "ousadia". Ele busca ser a terceira via à polarização entre Zema e Kalil. O senador, aliás, deixou o PSD por entender que não conseguiria emplacar a candidatura ao governo sendo colega de sigla do ex-prefeito.Antes de se filiar ao MDB, em 2021, Viana conversou com Podemos e PL sobre a possibilidade de se filiar. As tratativas, no entanto, não avançaram àquela época. Agora, os liberais têm novo presidente no estado, o ex-deputado José Santana, que conta com aval do líder nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, para definir os rumos estaduais No fim do ano passado, ao explicar a escolha inicial pelos quadros emedebistas, Viana recorreu ao número de prefeitos espalhados pelo estado "Decidi pelo MDB por conta, primeiro, da capilaridade em Minas. Tem o maior número de prefeitos, mulheres eleitas, tem tradição e, em Minas Gerais, a candidatura majoritária ajudaria - e muito -, como ajudou, a unir toda a bancada", justificou, à época.