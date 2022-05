Zema: 'Toda crítica vinda do PT pra mim é elogio'

“Toda crítica vinda do PT pra mim é elogio! Pimentel e a turma que levou Minas pro vermelho desconhecem as palavras ‘gestão’ e ‘verdade’. Aqui tem”, escreveu Zema nas redes sociais em referência ao governo de seu antecessor, Fernando Pimentel (PT).

O pré-candidato ao governo mineiro e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem criticado as falas do atual governador. Kalil tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições.

Kalil afirma que Zema “pensa todos os dias no Pimentel". Segundo ele, Zema tem uma obsessão pela ideia de que o Partido dos Trabalhadores (PT) é um partido ruim e, por isso, sabota prefeituras que têm governantes da legenda.

O atual governador de Minas e Kalil trocam farpas desde que o ex-prefeito ainda comandava a PBH.



Aliança com Bolsonaro

A declaração também ocorreu em meio à pré-candidatura do senador Carlos Viana, que saiu do MDB e se filiou ao PL, partido do presidente. Zema, no entanto, já afirmou apoiar o pré-candidato de seu partido à Presidência da República, Felipe Dávila.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) manifestou apoio à reeleição do governador Romeu Zema (Novo) em evento empresarial realizado em Belo Horizonte.