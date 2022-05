Bolsonaro sobre reajuste para PRF: 'O problema são os outros servidores'

AM

Jair Bolsonaro (PL) esteve em Pernambuco pela manhã desta segunda-feira (30/5) (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o "grande problema" para garantir o reajuste salarial da categoria "são os outros servidores".





"Digo a vocês publicamente, PRF, o grande problema não é o nosso lado, são colegas, outros servidores, que não admitem reestruturar vocês sem dar aumento até abusivos para o outro lado”.













Na semana passada, Bolsonaro recuou com relação ao reajuste diferenciado às categorias de segurança e afirmou que concederá aumento geral de 5% a todo o funcionalismo público. "Não vamos buscar alternativas, subterfúgios ou incorrer em crime de responsabilidade para atender quem quer que seja. Reconhecemos o trabalho de todos os servidores, aqui a PRF, a PF e tantos outros, mas no momento está bastante complicada a situação". Ele também apelou para que os servidores não façam greves.





A ideia inicial do presidente era conceder uma valorização maior às carreiras da segurança pública. Contudo, a maioria do funcionalismo se mobilizou para reivindicar sua fatia no orçamento. Eles querem correção de 20%, para compensar o congelamento das remunerações nos últimos anos durante a pandemia.