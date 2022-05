Pesquisa: COVID-19 e governo são vistos como responsáveis por inflação

Pesquisa BTG Pactual/FSB divulgada nesta segunda-feira (30/05) constata que os entrevistados colocam dois fatores como os principais para a escalada da inflação no Brasil nos últimos anos: a pandemia de COVID-19 e o Governo Federal.

Inflação atingiu também o tradicional 'cafézinho' do cotidiano

O coronavírus lidera entre os entrevistados, com 41%. O Governo Federal aparece logo em sequência, com 37%, enquanto a guerra na Ucrânia tem 7% das respostas e as empresas privadas 4%. Todos, nenhum e não sabem ou não responderam tiveram os seguintes índices, respectivamente: 5%, 2% e 4%.