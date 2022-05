Kalil volta a exaltar apoio de Lula em vídeo sobre combate à fome e miséria

Intercalando falas de Lula e Kalil, a primeira participação do pré-candidato ao governo de Minas é uma justificativa para a união com o petista. "Você vai com o Lula, Kalil? Vou, uai, porque ele está preocupado com a fome, ele está preocupado com a sopa de osso, com o gás que estão comprando em dez pagamentos ou então estão se queimando”, diz enquanto imagens do ex-presidente em meio ao povo são exibidas.