Seminário quer avançar participação feminina na vida pública

(foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Com o objetivo de debater a participação da mulher na política e no processo eleitoral, o Senado, em parceria com a Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promove o seminário Mais Mulheres na Política, amanhã, a partir das 14h. O evento contará com a presença de personalidades e de especialistas de diversas áreas para debater os avanços legislativos e sociais relacionados à participação feminina na vida pública.De acordo com a líder da bancada feminina do Senado, Eliziane Gama (Cidadania-MA), o objetivo do debate é estimular a participação nas eleições. "Somos maioria do eleitorado, somamos mais de 77 milhões de votos. Por isso, despontamos com peso decisivo nesse pleito. Queremos que a abstenção das mulheres seja a menor possível. Precisamos que elas discutam e analisem as propostas de candidatos e candidatas", salienta.A senadora entende que o desafio de estimular as mulheres na política é uma perspectiva cultural, tendo em vista que essa sempre foi uma área predominantemente masculina. Na avaliação de Eliziane, muitas mulheres ainda não se sentem representadas na vida pública por falta de voz e identidade entre o que o político diz e o que elas, de fato, sentem."As crises econômicas e o fato de termos cada vez mais mulheres como chefes de família estão alterando esse panorama. A mulher começa a perceber que o voto dela é importante, tem peso, e que só por meio de escolhas mais corretas conseguirá uma sociedade mais justa para si, para os filhos e para a família", observa.São três os temas do evento. Para tratar de "Mulher na política", as convidadas são a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF); a diretora executiva da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), Márcia Cavallari Nunes; e a atriz e escritora Maria Ribeiro.O tema "Mulher nas democracias" terá a participação de Anastasia Divinskaya, representante da ONU Mulheres Brasil; da jornalista e comentarista política Basília Rodrigues, da CNN Brasil; e da diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, Jacira Melo. A mediação será da deputada e procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, Tereza Nelma (PSD-AL).Já o tema "Mulher nas eleições" será conduzido pela senadora Leila Barros (PDT-DF), procuradora especial da Mulher do Senado. Participarão a ex-senadora Marina Silva, a empresária Luiza Brunet e a pesquisadora Teresa Sacchet, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) — que representará o Observatório da Mulher na Política (ONMP).A campanha nas redes sociais conta com a participação das apresentadoras Rafa Kalimann e Astrid Fontenelle, e das atrizes Camila Pitanga, Débora Bloch, Marieta Severo, Alice Wegmann e Andrea Beltrão. O evento ocorrerá no Plenário do Senado e o público pode acompanhar o debate e participar da discussão pela internet, por meio do link ou nas redes sociais da Casa.As mesas temáticas serão presididas por Eliziane. "Ter mais mulheres na política significa fazer com que os projetos e direitos relacionados à causa feminina caminhem com mais rapidez. É essencial para que ocupemos espaços de poder. É fundamental para que tenhamos uma sociedade mais plural e na qual as mulheres sejam mais respeitadas, tanto na profissão quanto no mercado de trabalho, e até mesmo no contexto familiar", afirma.A senadora acredita que, para atrair mais mulheres à política, é preciso mostrar que esta é, sim, uma seara feminina. Por isso, ela critica o pouco espaço que os partidos dão para as candidaturas delas."Acho que ao despertarmos a sociedade para o peso e a relevância do voto feminino, com certeza mais mulheres se sentirão dispostas a concorrer, a participar", aponta.No fim do evento, será lançada a Carta Aberta às Brasileiras, endossada pelas líderes das bancadas femininas do Senado, da Câmara e da Procuradora da Mulher do Senado. "É um compromisso suprapartidário muito relevante, uma espécie de documento histórico que vai marcar nosso evento. Tem o objetivo de motivar e esclarecer o potencial da força do voto feminino. E de incentivar fortemente nossa participação na política", aponta Eliziane.*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer