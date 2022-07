PSB oficializa apoio a Kalil depois de retirar candidatura própria

"O PSB tem uma tradição que vem seguindo pela vida dele que é a palavra do presidente, do seu pessoal de ponta, que sempre é muito firme. Não quer dizer que é sim, pode ser não, mas é um partido que você pode confiar. É um partido que tem palavra, isso para mim é muito importante", completou.



Saraiva foi lançado como pré-candidato em 23 de maio. Contudo, o apoio de Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República, a Kalil pesou na decisão do partido. Lula tem como vice na chapa Geraldo Alckmin (PSB). A retirada da pré-candidatura de Saraiva se deu na última terça-feira (28).



"Minha candidatura foi lançada antes de se fazer aliança entre o presidente Lula e o prefeito Alexandre Kalil", afirmou Saraiva, como pretexto para a futura desistência.



A disputa



Além de Kalil, Romeu Zema (Novo), Carlos Viana (MSB), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol) e Vanessa Portugal (PSTU) se colocam como pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.



As eleições serão em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês." />