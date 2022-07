Lula ou Bolsonaro? Disputa gera lucro aos vendedores ambulantes

Bandeiras dos pré-candidatos à presidência Lula e Bolsonaro, em Ribeirão das Neves (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press) Enquanto a disputa às eleições deste ano, que ocorre em outubro, começa a esquentar, vendedores ambulantes já estão a todo vapor. Espalhados nas ruas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, vários deles investem na polarização do pleito entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os dois pré-candidatos à Presidência se destacam à frente nas pesquisas eleitorais e têm levado lucro aos comerciantes.









Segundo ele, a preferência entre os pré-candidatos depende da localização onde monta seu varal com as bandeiras. “Quando vou para a região de Nova Lima ou Estou nas proximidades da Cidade Administrativa, a preferência é por Bolsonaro. Aqui, em Neves, Lula”, disse.





De acordo com o comerciante, em apenas duas horas em frente ao condomínio Vale das Acácias, havia vendido sete bandeiras do petista por R$ 45. Por semana, ele vende dez dúzias.

Lula na frente das pesquisas





Enquanto Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 8% tanto em Minas, como em São Paulo e Rio.





Foram apresentados aos eleitores como pré-candidatos: Lula, Bolsonaro, Ciro, André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil), Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros), General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Minas

Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 28%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Os votos em branco/nulo/nenhum somam 6%. Os que não souberam responder representam 4%.





Não pontuaram Sofia Manzano (PCB), Felipe D'Ávila (Novo), General Santos Cruz (Podemos), Luciano Bivar (UB), Eymael (DC), Pablo Marçal (Pros) e Leonardo Péricles (UP).

São Paulo Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL) 30%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 3%

André Janones (Avante): 2%

Vera Lucia (PSTU): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Felipe d’Ávila (Novo): 1%

Eymael (Democracia Cristã): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

General Santos Cruz (Podemos): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 9%

Não sabe: 2% Rio de Janeiro

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL) 34%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 2%

André Janones (Avante): 1%

Vera Lucia (PSTU): 1%

Sofia Manzano (PCB): 1%

Felipe d’Ávila (Novo): 1%

Pablo Marçal (Pros): 0%

Eymael (Democracia Cristã): 0%

General Santos Cruz (Podemos): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Luciano Bivar (União Brasil): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 3%

Pesquisa





Os dados são do Datafolha, que entrevistou 1.806 eleitores de terça (28/6) a quinta-feira (30/6). Com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a pesquisa, contratada pela Folha, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-02523/2022.