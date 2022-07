Datafolha: Lula tem maior vantagem sobre Bolsonaro em MG do que no RJ e SP

Pesquisa revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022 (foto: Douglas Magno / AFP / Clauber Cleber Caetano/PR)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto em Minas Gerais, com 48%, em São Paulo, com 43%, e também no Rio de Janeiro, com 41%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em seguida nos três estados, com 28%, 30% e 34%, respectivamente.