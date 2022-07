Pesquisa em SP: Bolsonaro tem 39,7%; e Lula, 36,4%, diz Instituto Paraná

Lula aparece pela primeira vez em segundo lugar no levantamento da Paraná Pesquisa (foto: NELSON ALMEIDA / AFP e EVARISTO SÁ / AFP)

Cenário de crescimento

O Instituto Paraná Pesquisas apontou, em levantamento divulgado neste domingo (3/7), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tecnicamente empatados em São Paulo. Bolsonaro tem 39,7%, contra 36,4% de Lula. A margem de erro de 2,3 pontos para mais ou para menos do levantamento, no entanto, os coloca em patamar similar.O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 7,7%. Atrás, vem Simone Tebet (MDB), com 1,7%.Os demais pré-candidatos a presidente (a confirmação da candidatura depende das convenções partidárias) pontuaram com menos de 1% na intenção de votos estimulada - apresentando aos pesquisados uma lista com os nomes que estão na disputa eleitoral.

Segundo a pesquisa, Bolsonaro vem apresentando um expressivo crescimento na intenção de voto no estado de São Paulo, enquanto Lula tem pequenas oscilações de alta.

Rejeição

A Paraná Pesquisa também publicou a rejeição dos candidatos. Nesse cenário, Bolsonaro é apresentado também em primeiro lugar, com 50,5%,.



Lula vem logo atrás, com 49,2% dos pesquisados que não votariam nele 'de jeito nenhum'.



Confira o quadro



Avaliação do governo Bolsonaro

Embora esteja na frente no levantamento da Paraná Pesquisa na intenção de voto estimulada, o presidente não tem o mesmo desempenho em se tratando da avaliação do governo.

Confira o quadro



Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de junho, com 1.820 eleitoreis em 77 municípios do estado de São Paulo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03362/2022.



Conforme a Paraná Pesquisa, a metodologia utilizada garante um nível de confiança de 95% para uma margem de erro estimada em 2,3 pontos para os resultados gerais.