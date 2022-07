Alexandre Silveira: 'Aliança para ajudar o presidente Lula a governar'

Alexandre Silveira em encontro com lideranças sociais e comunitárias em Belo Horizonte, nesse sábado (9) (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) Senador por Minas Gerais e pré-candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, Alexandre Silveira (PSD) quer "ajudar o presidente Lula a governar o Brasil". O parlamentar tem o apoio de Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República este ano, e cresce quando tem o nome ligado ao petista - segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última sexta-feira (08/07).









"Agora voltamos a uma aliança, e tenho compromisso público que não é só para ganhar as eleições, é para ajudar o presidente Lula a governar o Brasil", completou o pré-candidato.





Segundo a pesquisa Quaest/Genial , no cenário estimulado e sem citar os apoios, Cleitinho (PSC) lidera a corrida pela vaga de Minas no Senado este ano, com 19% das intenções de voto. Ele é seguido por Silveira, com 7%; Sara Azevedo (Psol), 4%; Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Paulo Piau (MDB), ambos com 3%; e Marcelo Aro (PP), com 2%.





Já quando os apoios são citados - Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao Governo de Minas, também está junto do senador -, Silveira toma à frente com 35% da preferência dos mineiros. O segundo colocado é Marcelo Álvaro Antônio, com 16%, apoiado por Jair Bolsonaro (PL) e Carlos Viana (PL), nomes para Palácio do Planalto e Palácio Tiradentes em 2022.





Cleitinho, sem apoios declarados, aparece em terceiro com 15%. O quarto e último nome, com 10%, é Marcelo Aro (PP), apoiado pelo governador Romeu Zema (Novo).





Discurso afinado





Também à reportagem, Alexandre Silveira comentou que a intenção é "resgatar a dignidade do povo brasileiro". O senador citou também questões sociais, ponto característico das falas de Lula.





"Resgatar a dignidade do povo brasileiro, reconstruir as políticas sociais no país. Sabemos que vivemos um momento crítico do ponto de vista social, 33 milhões de pessoas voltam ao mapa da fome, precisamos resgatar essas políticas de inclusão, inclusive de inclusão habitacional. Sabemos que os programas sociais foram realmente interrompidos nos últimos três anos na nação", afirmou o senador





Pesquisa