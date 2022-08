Enfrentamento à desinformação: programa é lançado pelo TRE-MG

Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais durante lançamento do programa, nesta terça-feira, em Belo Horizonte (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) lançou, nesta terça-feira (2/8), um plano para combater a desinformação contra o processo eleitoral. O programa tem como foco, especialmente, as eleições gerais de outubro de 2022, mas ganhou caráter permanente.





O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, estabelecido pelo TRE-MG em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visa a lisura de todo o processo eleitoral a partir de processos administrativos. Ele tomou o caráter permanente após diagnóstico da Justiça Eleitoral da ocorrência da desinformação não apenas durante o pleito, com crescimento a partir de 2018.









Este plano, especificamente, não aborda questões individuais relacionadas a candidatos. A juíza detalhou o enfrentamento do TRE-MG quanto à desinformação sobre o sistema eleitoral e tem duas bases: antecipação e respostas rápidas.





"Através do público interno a gente recebe, seja de um servidor nosso, de um magistrado, de um colaborador, chegou num grupo de WhatsApp nosso, numa rede social nossa, aquela informação que a gente bateu o olho e já sabe que contém desinformação, a gente passa para um grupo de checagem. Ali já é feita análise para se esclarecer aquela informação equivocada que está circulando nas redes, e aquilo vai constar na nossa página Fato ou Boato", completa.





Presidente do TRE-MG, o desembargador Maurício Soares, também fez comentários sobre a gravidade da circulação de notícias falsas e o impacto no eleitor, exaltando a função da imprensa neste processo.





"Temos uma grande parte da população que não consegue checar a veracidade de informações, não consegue atuar nas redes sociais ou na internet para buscar a verdade, consultar o site, consultar a imprensa, aferir se é verdade ou não. Pode ser que, acontecendo, esse eleitor vote com base em uma premissa, uma informação falsa, isso é muito ruim para todos nós. Daí que acho a importância da imprensa em nos ajudar", disse.





Defesa da urna eletrônica





Presidente do TRE-MG, Soares também fez comentários contundentes a respeito da urna eletrônica - a principal vítima das críticas ao sistema. O equipamento é utilizado desde 1996, mas tem sido alvo de críticas nos últimos anos.





Um exemplo são críticas de Jair Bolsonaro (PL) , presidente da República e candidato à reeleição, defensor do voto impresso. O desembargador pede que os questionamentos sejam apresentados com argumentos sólidos.





"Os ataques que são feitos ao sistema de votação, eles devem vir com fatos, informações. Se alguém traz aqui a informação que o sistema não está funcionando, é necessário que essa pessoa então traga para nós onde não está funcionando e porque, para que a gente possa aferir a veracidade. Enquanto isso não vem, o que nós temos aqui é um sistema que tem funcionado desde 1996, não tem nenhum registro de fraude, ou falsidade ou falsificação até hoje. Isso é prova que o sistema tem funcionado, e assim será considerado até que se prove o contrário", afirmou.

Panfleto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais sobre o programa (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press)





Eleições gerais de 2022





O pleito deste ano vai eleger: presidente da República; governadores; senadores; deputados federais; e deputados estaduais.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, válido para presidente e governador, ele ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





Minas Gerais tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16.290.870 eleitores segundo o TRE-MG. O estado fica atrás somente de São Paulo, com 34.667.793.