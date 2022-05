Eleições 2022: STF e TSE anunciam parceria para combater desinformação

Presidente do STF, Luiz Fux (foto: Nelson Jr/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formalizaram uma parceria para o combate à desinformação nas eleições de 2022.O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18/5) pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, e do TSE, Edson Fachin. Também estava presente no encontro o ministro Alexandre de Moraes, do STF e vice-presidente do TSE.