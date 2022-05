Serra do Curral: deputados protocolam recurso contra mineração

AM





O documento, que conta com mais de 1.800 páginas, aponta questões que inviabilizam a mineração no local.





Entre os pontos está o impedimento do conselheiro Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, representante da Sociedade Mineira de Engenheiros, de participar da votação que decidiu a liberação, e o fato de que a Serra do Curral pode ser tombada patrimônio estadual, o que impede qualquer empreendimento minerário no local, conforme determina a lei.









Também foram citados a ausência de qualquer estudo prévio sobre o impacto ambiental que a mineração pode causar na Serra do Curral, em Nova Lima e em Belo Horizonte. Além da ausência de anuência dos municípios de Belo Horizonte e Sabará.

Os deputados ainda citam a ausência de um estudo técnico quanto aos impactos no abastecimento de água para a população de Belo Horizonte e região; ausência de anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a violação ao direito de participação popular.



O projeto da Tamisa prevê a instalação do Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST) em uma área equivalente a 1.200 campos de futebol, na região da fazenda Ana Cruz, próxima ao Pico Belo Horizonte. Cartão-postal de Belo Horizonte, o local é um ponto de desejo antigo das mineradoras.

O processo de exploração tem duas etapas: na primeira, espera-se extrair 31 milhões de toneladas de minério ao longo de 13 anos. Enquanto a segunda, consiste na lavra de 3 milhões de toneladas de itabirito friável rico, com dois anos de implantação e nove de operação.



Ontem (17/5), a discussão sobre os impactos da mineração na Serra do Curral foi levada às comissões de Legislação Participativa e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá, parlamentares e especialistas ambientais pediram o cancelamento do processo de licenciamento.

Por outro lado, a Agência Nacional de Mineração (ANM), responsável por fiscalizar o setor e recolher royalties da produção mineral, apontou que tudo ocorreu dentro da legalidade.