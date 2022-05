Brasileiro escala o Everest e abre faixa com 'Fora Bolsonaro'

Gabriel Tarso no cume do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo (foto: Instagram/Reprodução ) A longa jornada do brasileiro Gabriel Tarso, para chegar ao cume do Monte Everest, terminou em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao completar a escalada dos imponentes 8.849 metros – que fazem da montanha a mais alta do mundo – o paulista estendeu uma bandeira com os dizeres “Fora Bolsonaro”.





Esta é a segunda vez, em dois anos, que Gabriel Tarso, fotógrafo e montanhista, chega ao topo do mundo. Nas redes sociais, ele dedicou o feito aos brasileiros e relacionou suas conquistas na montanha à possibilidade de “fazer diferente”.









Gabriel chegou ao topo do Everest na manhã do dia 15 de maio, após quase dois meses de expedição. “Dessa vez, dedico esse segundo cume àqueles que nunca se calaram nos últimos 4 anos, mas especialmente àqueles que silenciaram suas vozes. Àqueles que, assim como eu, aprenderam da forma mais amarga que todo silêncio tem seu preço”, compartilhou com seus seguidores no Instagram.





“Só pra lembrar: 'O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons'”, completou o montanhista.