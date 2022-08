Decisão do TRE-MG pode tornar André Janones inelegível; Avante vai recorrer

André Janones (Avante) pode se tornar inelegível com cassação do TRE-MG (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) solicitou, nesta terça-feira (2/8), a cassação dos mandatos dos deputados federais eleitos pelo Partido Avante, como André Janones, Luís Tibé e Greyce Elias.

Conforme julgou o órgão, nas eleições de 2018, foi considerado uma fraude da sigla à cota feminina. Com isso, os parlamentares foram considerados inelegíveis e, assim, a decisão pode impactar na candidatura de Janones à presidência da República no pleito deste ano.









Desse modo, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), que tramita desde dezembro de 2018, aponta que houve abuso de poder e ilegalidades no registro das candidaturas.

Avante vai recorrer

O presidente do partido, Luis Tibé, informou que o partido recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral, "a quem cabe analisar o recurso". "Os deputados confiam na justiça, certos que sempre adotaram a postura correta e não podem arcar com erros de terceiros", afirmou, em nota, ao Estado de Minas.

Presidente Nacional do Partido Avante, Luis Tibé, estranha ação do TRE-MG e diz que vai recorrer ao TSE (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

"Esse processo acontece há três anos e as pessoas não foram ouvidas ainda. Estamos surpresos de acontecer neste momento, é algo estranho. A possibilidade ainda existe de acontecer uma cassação até a eleição e num momento deste que estamos com uma candidatura forte, estamos nos destacando, acontecer uma coisa absurda destas", afirmou Tibé.

André Janones esclarece situação

Em nota ao Estado de Minas, a assessoria do deputado André Janones esclareceu alguns pontos da decisão do TRE. Ele apontou que não há menção de inelegibilidade e que, portanto, pode disputar as eleições.

Janones também informou que não possui nenhuma responsabilidade na questão da cota de gênero. Além disso, junto ao partido, recorrerão ao TSE sobre a decisão.

Confira a nota na íntegra:

"Cabe esclarecer:

a) A decisão tomada pelo Tribunal Regional é de anulação de todos os votos recebidos pelos mais de 150 candidatos eleitos e não eleitos;

b) A decisão não possui valor imediato, ou seja, deve-se aguardar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

c) Somente após o julgamento pelo TSE e se confirmada a decisão do TRE/MG é que poderia haver efetivamente a cassação.

Cabe enfatizar que não há qualquer menção a inelegibilidade. Dessa forma, portanto, o deputado André Janones não possui nenhum impedimento para disputar as eleições de 2022.

É igualmente importante destacar a importância do jornalismo profissional e informar corretamente: não há em nenhum ponto do acórdão qualquer responsabilidade do deputado federal André Janones na questão da cota de gênero.

É com muita estranheza, portanto, que o deputado recebe a informação falsa de sua inegibilidade.

Cabe destacar que o julgamento não foi unânime, apresentando nulidades que cercearam o direito de defesa, bem como todas as irregularidades da cota de gênero foram corrigidas no tempo pelo Partido.

O Avante vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para que esta injustiça seja corrigida."