Vídeo: Em convenção, Zema afirma que Avante é maior que o Novo

Romeu Zema afirmou que Avante é maior que o Novo, seu partido (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema disse que o Avante é maior que o Novo, seu próprio partido. A declaração foi dada durante a convenção do Avante, neste sábado (23/7), que confirmou o apoio a Zema ao governo de Minas. O governador afirmou que estava impressionado com o tamanho do evento realizado pelo partido presidido por Luis Tibé e que a convenção estadual do Novo, realizada no mesmo dia, mais cedo tinha sido menor.

“É uma satisfação enorme. É um partido grande, um partido representativo, muito maior que o meu. Eu saí da convenção do meu partido agora, acho que era um palco que tinha lá, e estou aqui realmente assustado com o tamanho do evento de vocês”, afirmou Zema.

Vídeo:

Amoêdo repercute fala de Zema

E contrariando outras declarações que tinha feito, Zema ressaltou que irá contribuir para a eleição de todos os pré-candidatos do Avante, que confirmou hoje a candidatura do deputado federal André Janones à presidência da República. O Novo também tem o seu próprio candidato ao Palácio do Planalto, Felipe D’avila, que Zema já havia declarado apoio.



João Amoêdo, ex-candidato à presidência da República em 2018 e ex-presidente do Novo, repercutiu a fala de Romeu Zema durante convenção no Avante na manhã de hoje.

Twitter: Depois de dizer que a Convenção Estadual do NOVO/MG estava vazia, Zema afirma na Convenção Nacional do Avante que dará apoio a todos os pré-candidatos deste partido.



Além do PP, o NOVO também se coligou com o Avante ou Zema está cometendo infidelidade partidária? https://t.co/8T2IVWQUw9 %u2014 João Amoêdo (@joaoamoedonovo) July 23, 2022

Após Zema confirmar que o Avante era maior que o Novo, seu próprio partido, Amoêdo questionou em suas redes sociais se o governador mineiro havia cometido infidelidade partidária.

‘Maior e mais representativo’



Apesar da declaração do governador Romeu Zema, o Novo tem mais cadeiras dentro da Câmara Federal. São 8 contra 6 do Avante. No cenário estadual, dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Avante está na frente com 3 representantes e o Novo com 2.