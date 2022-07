Zema após Kalil citar 'estradas vergonhosas': 'Mandar pedra é mais fácil'

Na convenção do Novo, Zema (foto) falou sobre planos para as rodovias de Minas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 23/7/22)

Malha rodoviária vira tema eleitoral

O governador Romeu Zema (Novo), rebateu, neste sábado (23/7), as reiteradas queixas do rival eleitoral Alexandre Kalil (PSD) a respeito das estradas de Minas Gerais. Zema afirmou que "mandar pedra é a coisa mais fácil" e garantiu que sua gestão está atenta às rodovias. Ontem, em Bocaiúva, no Norte do estado, Kalil disse que o governo "vira a cara" às vias de acesso à região."Eleição é muito mais trabalho do que ataque. Sempre fui um candidato de propostas, porque mandar pedra é a coisa mais fácil. Será que Belo Horizonte é a prefeitura perfeita do Brasil?" protestou Zema, em Belo Horizonte, após evento que oficializou sua candidatura à reeleição Kalil, por sua vez, criticou a situação das estradas que servem para escoar a produção de mel saída de Bocaiúva. A cidade é o segundo maior polo da apicultura mineira - atrás apenas de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha."Aqui é o centro de apicultura do mundo, mas não tem como escoar o mel nessas estradas vergonhosas em que o governo vira a cara. Nós temos que dar infraestrutura para que a região possa crescer", disparou.O ex-prefeito de BH apontou, ainda, ausência de investimentos na produção alimentícia."Aqui só houve cortes. Cortaram o programa de sementes, o programa de leite, as estradas estão jogadas. Aqui não vive de favor, é um lugar muito rico, muito pujante e precisa de gente séria para fazer um planejamento e o Norte de Minas aproveitar melhor suas riquezas".O debate em torno das estradas estaduais tem sido utilizado por rivais de Zema para criticá-lo. Hoje, para se defender, ele citou as dificuldades fiscais enfrentadas pelo governo."Não tínhamos, até o ano passado, dinheiro nem para pagar a folha de pagamento. Neste ano, estamos recuperando (as estradas). Será apenas questão de tempo", pontuou.No mês passado, Zema assegurou o recapeamento de mais de 2,5 mil quilômetros de estradas . A promessa foi em participação no "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas.A recuperação faz parte do Provias, programa de revitalização das estradas controladas pelo governo estadual.Hoje, Zema reforçou a ideia de intensificar as obras viárias neste ano."Temos feito um governo que está bem aprovado. Temos recuperado as estradas em 2022, quando temos recurso. Sempre comparo essa situação a um pai de família que não está conseguindo colocar alimento na mesa e cheio de goteiras no telhado. Ele vai gastar dinheiro arrumando o telhado ou vai colocar alimento?", comparou.No início de julho, Zema foi a Brasília (DF) se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PL). A malha rodoviária localizada em Minas foi pauta do encontro