Bolsonaro e Zema têm reunião em Brasília com rodovias na pauta

Último encontro entre Bolsonaro e Zema aconteceu em maio de 2022, em evento em Belo Horizonte (foto: Estevam Costa/Presidência da República) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (PL) na tarde desta segunda-feira (04/07), em Brasília. A tendência é que o encontro ocorra a partir das 16h. As rodovias federais devem ser um dos principais assuntos em pauta.









Posteriormente, está previsto o encontro com Bolsonaro. A reunião, inclusive, consta nas agendas do presidente e do governador. Antes de se reunir com Zema, Bolsonaro vai se encontrar com Renato de Lima França, subchefe-adjunto executivo para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República.





Zema e Bolsonaro vão tratar de investimentos por parte da União nas estradas federais que cortam o estado. Uma das rodovias que devem merecer mais atenção é a BR-381, que liga os estados de São Paulo (95 quilômetros), Minas Gerais (950 km) e Espírito Santo (136 km).





Cobrança recente

Em maio deste ano, durante visita a Coronel Fabriciano , no Vale do Aço, Bolsonaro foi cobrado por causa da BR-381 - apelidada de "rodovia da morte".





"Precisamos que o Governo Federal tenha um olhar diferenciado para a BR-381. Não aguentamos a BR-381 do jeito que está, uma BR que todo dia ceifa um ente querido da gente e que há décadas vive nesse imbróglio. Claro que foi na sua gestão que ela começou, mas precisamos que, realmente, essa BR saia do papel e que venha trazer tranquilidade para nossos familiares", afirmou Dr. Marcos Vinicius (PSDB), prefeito de Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), que também elogiou a atuação de Bolsonaro na ocasião.