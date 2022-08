Lula fala em tentativa de 'fábrica de corrupção' no Governo Bolsonaro

André Janones e Lula durante live neste sábado (foto: Reprodução/Facebook André Janones) Lula (PT) criticou neste sábado (13/8) Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, no âmbito do combate à pandemia de COVID-19. Segundo Lula, candidato à Presidência nas eleições de outubro de 2022 assim como Bolsonaro, houve uma tentativa de "fábrica de corrupção" no governo no que tange à compra de vacinas contra o novo coronavírus.







"Você imaginar que um presidente da República, sabe, não teve uma única lágrima derramada, sabe, dos 680 mortes de brasileiros e brasileiras pela COVID. Ele nunca visitou, sabe, a quantidade de centenas de crianças órfãs que perderam pai e mãe por conta do COVID. Essa gente nem se preocupou, sabe, com as vacinas. Mentiram, tentaram fazer uma fábrica de corrupção", disse Lula, durante transmissão ao vivo nas redes sociais junto ao deputado federal André Janones (Avante-MG).



Segundo dados do Ministério da Saúde, 681.253 pessoas morreram no Brasil por conta da COVID - que ganhou status de pandemia em março de 2020. Até essa sexta-feira (12), foram 34.148.131 casos confirmados, com 520.925 em acompanhamento e 32.945.953 recuperados.









" /> Bolsonaro é criticado por não adotar medidas efetivas no combate à pandemia. O presidente, por exemplo, afirma que não se vacinou contra o coronavírus e considera o ato individual, não coletivo. O primeiro imunizante aplicado no país ocorreu em 17 de janeiro de 2021 e, desde então, a vacinação contra COVID segue - atualmente, são quatro doses necessárias para completar o quadro vacinal.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Eymael (DC), Soraya Thronicke (União) e Roberto Jefferson (PTB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.