Lula garante continuidade de auxílio em live com Janones

" /> Candidato à Presidência da República nas eleições de outubro de 2022, Lula (PT) disse neste sábado (13/08), durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que manterá o auxílio emergencial caso seja eleito. A afirmação foi dada ao lado do deputado federal André Janones (Avante-MG), que organizou a live.









Lula, que presidiu o país de 2003 a 2010, afirmou também que Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e candidato à reeleição, garantiu auxílio somente até dezembro - via Auxílio Brasil , de R$ 600 ao mês. O ex-presidente considera a ação de Bolsonaro eleitoreira.





"Além do Bolsonaro ter criado uma PEC para criar um estado emergencial, sabe, para poder garantir o auxílio emergencial, ele só garantiu até dezembro, porque depois de dezembro acabou os interesses eleitorais. Então, o povo pobre que continue passando fome", disse Lula.





Lula e André Janones durante live neste sábado (foto: Reprodução/YouTube Lula) Janones endossou as palavras do candidato do PT. "Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial no nosso país, ele acaba dia 31 de dezembro. E o Lula está aqui garantindo a vocês, garantindo ao povo brasileiro, que ele vai trazer de volta o auxílio emergencial na Presidência da República".





O deputado federal mineiro iria se candidatar à Presidência da República, mas retirou a candidatura em 5 de agosto para apoiar Lula. Agora, Janones tentará a reeleição.

Eleições 2022

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Vera (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Eymael (DC), Soraya Thronicke (União) e Roberto Jefferson (PTB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República.

As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.