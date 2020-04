Neymar surpreende internet ao curtir postagem na qual Ciro Gomes xinga Bolsonaro de 'patife'

Neymar e Bolsonaro sempre tiveram uma relação amigável (foto: Reprodução/Twitter) atacante Neymar curtiu, neste domingo (19), uma publicação em que o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), faz duras críticas e xinga o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). Nesta tarde, Bolsonaro voltou a contrariar as recomendações de isolamento social feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e foi além ao participar de ato pró-intervenção militar, que reuniu milhares de pessoas em Brasília. Em sua postagem, Ciro Gomes afirma: “Vendo o gesto tresloucado de Bolsonaro hoje: PATIFE”. , neste domingo (19), uma publicação em que o ex-candidato à presidência da República,(PDT), faz duras críticas e xinga o(Sem Partido). Nesta tarde, Bolsonaro voltou a contrariar as recomendações de isolamento social feitas pela(OMS) e foi além ao participar de ato pró-intervenção militar, que reuniu milhares de pessoas em Brasília. Em sua postagem, Ciro Gomes afirma:





Nas redes sociais, a curtida de Neymar gerou grande repercussão.

Desde as eleições de 2018, o atleta do PSG e da Seleção Brasileira demonstrava apoio a Bolsonaro em suas redes sociais, o que gerava ondas de críticas e elogios. Ainda durante o período eleitoral, Neymar curtiu uma postagem favorável ao então candidato do PSL. “Precisamos de um presidente que resolva os problemas do País e não que nos ensine valores. Isso temos que aprender em casa e na escola”, dizia uma publicação feita por Alan Patrick com o número 17.

ainda mais estreita, quando o jogador foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza, em 2019. À época, o presidente afirmou em entrevista: "Pelo que vi até agora, o Neymar é inocente. Se você ver o contexto ali, o que ela fez atravessando o Atlântico, ela falou na entrevista com o Cabrini (Roberto Cabrini, jornalista do SBT) que foi lá fazer amor com ele". A relação entre Neymar e Bolsonaro ficou, quando o jogador foi acusado de estupro pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza, em 2019. À época, o presidente afirmou em entrevista: "Pelo que vi até agora, o. Se você ver o contexto ali, o que ela fez atravessando o Atlântico, ela falou na entrevista com o Cabrini (Roberto Cabrini, jornalista do SBT) que foi lá fazer amor com ele".

Reprovação a atitude de bolsonaristas em SP

Neymar também sugeriu desconforto com uma atitude de eleitores bolsonaristas no sábado. Manifestantes pró-governo fizeram um buzinaço em frente a um hospital, em São Paulo, exigindo a reabertura do comércio na cidade.





O jogador curtiu uma postagem da jornalista Mônica Waldvoguel, da GloboNews, que faz críticas aos apoiadores de Bolsonaro pela atitude. O presidente já declarou ser contrário ao isolamento social e tem incentivado essas manifestações.

A publicação da jornalista, curtida por Neymar, diz: “Gente indecente, pornográfica na exposição de sua vilania e seu sadismo diante do sofrimento de quem está numa cama de hospital. Jamais imaginei que pudesse ver uma cena de imoralidade tão escancarada no nosso país, na minha cidade”.

Repercussão nas redes

A curtida de Neymar ao tweet de Ciro Gomes ganhou grande repercussão nas redes sociais. Internautas fizeram muitas brincadeiras sobre a situação e lembraram que o jogador sempre demonstrou apoio ao atual presidente do Brasil.





Posts como: “Nem o Neymar aguenta mais, pulou do barco”, “Romper com o bolsonarismo foi o rito de passagem do menino Ney para o homem Neymar” e “Neymar rompe com Bolsonaro” foram compartilhados no Twitter. Veja alguns deles:

O menino Neymar curtindo as críticas contra Bolsonaro e os minions.



URGENTE: NEYMAR ROMPEU COM BOLSONARO



Romper com o bolsonarismo foi o rito de passagem do menino Ney para o HOMEM NEYMAR.

NEYMAR CIRISTA



