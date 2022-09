Ciro sobre debate na Globo: 'Estarei frente a frente com Bolsonaro e Lula'

Candidato pedetista luta contra "voto útil" da campanha de Lula e afirmou que o debate de hoje vai discutir o "destino do Brasil" (foto: Reprodução/Band) O presidenciável Ciro Gomes (PDT) divulgou, via redes sociais, a confirmação de sua participação no debate da Rede Globo que acontece hoje (29/09), às 22h30. O candidato pediu ao seu eleitorado que acompanhasse o debate, pois o "destino do Brasil será discutido."

É HOJE. Às 22h30, na @tvglobo, estarei frente a frente com Lula e Bolsonaro no último e mais decisivo debate desse primeiro turno. Não percam porque é o destino do Brasil que estará sendo discutido. pic.twitter.com/iJi07o18ex %u2014 Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 29, 2022

O candidato do PDT luta contra a campanha do "voto útil" encampada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT,) , que pede aos eleitores para elegê-lo logo no primeiro turno. Na última pesquisa Ipec, ex-Ibope, divulgada na segunda-feira (26/9), Ciro Gomes marcou 6%, um a menos que o levantamento anterior, quando tinha 7%.

