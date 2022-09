Lula cita número na urna em chegada à Globo: 'Digite e está tudo resolvido'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência da República (foto: Reprodução/Globonews)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta voltar ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022, citou o seu número na urna na chegada ao debate da TV Globo, nesta quinta-feira (29/9). O candidato também pediu para que os brasileiros compareçam em grande número á votação no domingo (2/10).





"A expectativa é de um debate. Que a gente consiga convencer a sociedade brasileira da importância do voto e a convença a comparecer (às urnas) no dia 2. Espero que, ao comparecer, na hora de digitar o número, digite 13 e está tudo resolvido".







LEIA MAIS 21:35 - 29/09/2022 Kalil sobre Lula x Bolsonaro: 'Vai firme. Você conhece mais do que ele'

21:34 - 29/09/2022 Natuza rebate Bolsonaro sobre Lula: 'Não foi o Bonner, foi o STF'

21:20 - 29/09/2022 Bolsonaro ao chegar a debate: 'Espero parcialidade por parte da Globo'



Pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira (29) colocou Lula com 50% dos votos válidos no primeiro turno (sem considerar brancos e nulos), contra 36% de Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



O levantamento ouviu 6.800 eleitores entre 27 e 29 de setembro e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022. Com mediação do jornalista William Bonner, o debate da Globo começará às 22h30 e colocará os presidenciáveis em confronto por quatro blocos seguidos. Conforme a emissora, o encerramento será na madrugada desta sexta-feira (30/9), por volta de 1h40.Pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira (29) colocou Lula com 50% dos votos válidos no primeiro turno (sem considerar brancos e nulos), contra 36% de Jair Bolsonaro (PL). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.O levantamento ouviu 6.800 eleitores entre 27 e 29 de setembro e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.





Último debate





Com participação de Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d'Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB), o debate na TV Globo é o último antes do 1° turno das eleições presidenciais.





O primeiro debate entre os presidenciáveis ocorreu em 28 de agosto e foi realizado pelo pool formado por Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Cultura, jornal Folha de S.Paulo e portal Uol. Participaram Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraia e Felipe d'Avila.





Posteriormente, em 24 de agosto, foi realizado o debate do SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O ex-presidente Lula não compareceu.



Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.