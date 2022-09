Qual é o número de Padre Kelmon para presidente nas eleições de 2022?

Candidato do PTB assumiu cabeça de chapa após candidatura de Roberto Jefferson ser barrada (foto: Reprodução/SBT) Candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) à presidência da República, Padre Kelmon disputa as eleições de 2022 com o número 14.

Kelmon Luis da Silva Souza é natural de Acajutiba, na Bahia, e tem 44 anos.

Padre Kelmon se define como "homem cristão, conservador de direita". Seu vice é o Pastor Gamonal (PTB). Durante o horário eleitoral, afirma que estão "sexualizando as crianças nas escolas brasileiras". Seu programa de governo é intitulado "Direita, graças a Deus".









Inicialmente, o candidato do PTB à presidência era Roberto Jefferson, que teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Mensalão. Kelmon era candidato a vice e se tornou cabeça de chapa, adotando o plano de governo de Jefferson, que está em prisão domiciliar.





No PTB desde dezembro de 2020, Kelmon já foi filiado ao Partido dos Trabalhados (PT) e hoje se diz arrependido. Nas redes sociais, Kelmon exalta políticos como Jair Bolsonaro (PL), Roberto Jefferson e Daniel Silveira (PTB-RJ) e pede "o fim do STF e a prisão de todos os seus ministros".





O candidato participou pela primeira vez de um debate entre os presidenciáveis no último sábado (24/9), no SBT. Também estará presente no debate da TV Globo nesta quinta-feira (29/9).

Ordem para votar:

