'Cironaro' e 'Bolsociro' viralizam nas redes sociais

Junções dos nomes Bolsonaro e Ciro viralizaram nas redes sociais (foto: Miguel Schincariol/AFP) SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, no último sábado (24/9), mas isso não impediu que os usuários das redes sociais viralizassem a junção do nome dos dois candidatos. 'Cironaro' e 'Bolsociro' recupertiram nas redes e ficaram entre os assuntos mais comentados. O presidente Jair Bolsonaro (PL) Ciro Gomes (PDT) trocaram farpas durante o debate do, transmitido em Minas pela, no último sábado (24/9), mas isso não impediu que os usuários das redes sociais viralizassem a junção do nome dos dois candidatos. 'Cironaro' e 'Bolsociro' recupertiram nas redes e ficaram entre os assuntos mais comentados.

As expressões voltaram a ser comentadas após o pronunciamento do Ciro, na manhã desta segunda-feira (26/9), em que ele reafirmou a candidatura dele nas eleições de 2022. Parte do público esperava pela desistência do candidato.

"Mona, tu ainda tá falando? Tu jogou a última pá de cimento na tua candidatura... Que papelão foi esse Cironaro???", escreveu um usuário na postagem de pronunciamento de Ciro.

Mona, tu ainda tá falando? Tu jogou a última pá de cimento na tua candidatura... Que papelão foi esse Cironaro??? %u2014 %uD835%uDCE1%uD835%uDCFE%uD835%uDCEA%uD835%uDCF7%uD835%uDCEA %uD835%uDCD6%uD835%uDCF2%uD835%uDCF5%uD835%uDCF5 (@ruanagill) September 26, 2022





"Resumo da live do Cironaro: não peçam pra ele retirar a candidatura que ele fica triste", comentou outro perfil.

Desespero total do Bolsonaro e do seu coadjuvante Cironaro! %u2014 Redak Lula Brasil (@bourahli65) September 26, 2022

