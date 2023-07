Centros de saúde de BH abrem neste fim de semana; confira quais

432

Prefeitura vai abrir dois centros de saúde neste fim de semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Dois centros de saúde de Belo Horizonte irão abrir neste fim de semana, mantendo a estratégia da Prefeitura de abrir as unidades para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.









Já no domingo (9/7) os atendimentos serão realizados no Centro de Saúde Rio Branco, sem a oferta de imunizantes. Nos dois dias, as unidades irão funcionar das 7h às 18h.





A Prefeitura lembra que, além da abertura desses centros de saúde no final de semana, as nove UPAs da capital funcionarão normalmente, 24 horas por dia.

Centros de saúde

Rio Branco: R. Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco, Região Venda Nova - 7h às 18h





São Paulo: R. Aiuruoca, 455 - São Paulo, Região Nordeste - 7h às 18h (apenas no sábado)

Teleconsultas

Uma outra opção para a população são as teleconsultas. Os teleatendimentos são realizados de 7h30 às 18h30, de segunda a sábado, e devem ser agendados on-line





O serviço é uma oferta complementar à rede de saúde do município e está disponível para atendimento das pessoas com sintomas de dengue, zika, chikungunya e doenças respiratórias.

Quem pode se vacinar?

A vacinação com a bivalente contra a COVID-19 estará disponível no sábado (8/7) para as pessoas já convocadas e a monovalente para crianças e adolescentes elegíveis para receber a dose.





Já a vacina contra a gripe será para o público a partir dos 6 meses de idade e a da meningite para os jovens a partir de 16 anos.





O que levar?

No momento da vacinação é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina.