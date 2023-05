Prefeito de BH promete seis novos centros de saúde até 2024

432

Com ampliação, mais de 77 mil pessoas deverão ser beneficiadas (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) afirmou que seis novos Centros de Saúde serão construídos na cidade até o fim de 2024. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/5), pelas redes sociais.

Visando ampliar o acesso à saúde da população, anuncio a construção de mais 6 Centros de Saúde para BH até o final de 2024, com o investimento de mais de R$ 60 milhões. Serão mais 2 no Barreiro, 2 na Pampulha, 1 na Leste e 1 em Venda Nova, beneficiando mais de 77 mil pessoas. pic.twitter.com/11q98wCePB %u2014 Fuad Noman (@fuadnoman) May 18, 2023





Para a ampliação da oferta do acesso à saúde serão investidos R$ 60 milhões. De acordo com o gestor municipal, as unidades serão nas regiões: Barreiro (duas), Pampulha (duas), Leste (uma) e Venda Nova (uma).





Falta de médico e segurança

Apesar da quantidade de Centros de Saúde, um dos problemas enfrentados pela população é a falta de médicos e enfermeiros. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) a falta de segurança tem afastado os profissionais.





Para o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, o vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB) e o professor Juliano Lopes (Agir), a violência é um dos fatores que mais contribui para dificultar a continuidade dos profissionais nos postos, em especial, os que são afastados do centro da cidade.





Nessa quarta-feira (17/5), uma enfermeira foi agredida dentro do Centro de Saúde Minas Caixa, em Venda Nova . A agressão partiu de uma paciente que estava insatisfeita com a demora no atendimento. Agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados e a mulher presa e encaminhada para delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvida e liberada.





Diante a mais um caso de violência contra funcionários de unidades de saúde da capital, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel) reforçou a necessidade do retorno de contratação de porteiros. Além disso, na visão da associação, é preciso que haja uma ampliação do número de profissionais.

“Sobre a atuação dos Guardas em UPA’s já nos posicionamos junto à prefeitura que essas equipes deveriam ser compostas por no mínimo três agentes de segurança e cobramos a infraestrutura adequada para receber estes profissionais. Já em Centros de Saúde somos contrários a escala de Guardas fixos, considerando que a Guarda é uma força de segurança que atua em toda a cidade e colocar um ou dois Guardas isolados em determinados equipamentos poderia expô-los a retaliações como forma de vingança por outras atuações da corporação”, afirmou o Sindibel.