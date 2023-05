Mãe e filho são presos por vender e falsificar bebidas alcoólicas em Minas

Polícia Civil interditou empresa que falsificava as bebidas

Mãe e filho foram presos em Unaí, Noroeste de Minas, na noite dessa quarta-feira (17/5), por vender e falsificar bebidas alcoólicas.

Conforme informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), havia dois pontos de organização para a venda ilegal das bebidas.

Um deles era no bairro Cachoeira, na Rua Canabrava, onde o filho foi encontrado com outras duas pessoas no local.