Surto de sarna em penitenciária provoca suspensão de visitas

Não foi informado quantas pessoas estão doentes ou a lotação atual (foto: Estevão Dolabela Pimenta / Governo de MG)

Um surto de sarna (escabiose) atinge as alas ímpares do Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), informou nesta quinta-feira, (18/5) que as visitas estão suspensas, mas serão compensadas quando a situação for regularizada.