Moradores da Região Leste de BH podem contar com mais um centro de saúde

Expectativa é que mais de 7 mil moradores sejam beneficiados com novo centro de saúde (foto: PBH / Divulgação) Um novo Centro de Saúde será entregue à população nesta terça-feira (30/5). A unidade fica na Rua São Vicente, 735, Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte. A expectativa é que mais de 7 mil moradores sejam beneficiados.

O local atenderá moradores dos bairros Granja de Freitas, Caetano Furquim, Conjunto Taquaril e Taquaril. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30. A unidade tem capacidade média de 2,4 mil atendimentos por mês.

“A nova unidade de saúde possui estrutura com 17 consultórios, sala de vacina, sala de coleta e ECG, Farmácia com sala para assistência farmacêutica, sala de reuniões, sala dos Agentes de Combate à Endemias, Sala de Espera, Recepção, Sala de Triagem, Sala de Observação e procedimentos, além de sala de curativos, área de Saúde Bucal, consultórios odontológicos, sala dos Agentes Comunitários de Saúde, banheiros para pessoas com necessidades especiais e área administrativa”, informou a administração municipal.





Mais unidades

Neste mês a Prefeitura de Belo Horizonte assinou um contrato com a parceria privada para a construção de mais seis centros de saúde até o final de 2024. As novas unidades beneficiarão cerca de 77 mil pessoas no Barreiro, Venda Nova, Pampulha e região Leste da capital. O novo documento aumenta para 13 o número de novas unidades a serem construídas na capital até o ano que vem.





O funcionamento das 13 novas unidades beneficiará uma população de aproximadamente 175 mil pessoas, levando assistência de melhor qualidade para diversas regiões de Belo Horizonte e uma média de 3 a 5 mil atendimentos mensais em cada novo centro de saúde.

Confira quais profissionais terão no Centro de Saúde Granja de Freitas

Três equipes de Saúde da Família, sendo cada uma composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, e de três a quatro Agentes Comunitários de Saúde

Duas equipes de Saúde Bucal (sendo uma equipe composta por um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal e outra composta por um cirurgião dentista, 1 auxiliar de saúde bucal e um técnico de saúde bucal)

Dois enfermeiros de apoio

Dois médicos generalistas

11 auxiliares/técnicos de enfermagem

Um psicólogo

Um assistente social

Profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) - composta por farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física e terapeuta ocupacional

Um Agente de Combate às Endemias

Um agente sanitário.