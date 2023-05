Homem é preso após tentar matar, torturar e quebrar dedo de ex-mulher

432

Suspeito foi localizado pela polícia no município de Itapeva, no Sul de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), após desrespeitar uma medida protetiva da ex-mulher, tentar matá-la, torturá-la com uma faca e quebrar um dedo dela com as agressões. Ele foi localizado na última sexta-feira (26/5), no município de Itapeva, no Sul de Minas.









Após isso, ele levou a mulher para a parte externa da casa e continuou as agressões com chutes e tapas. A vítima, no entanto, conseguiu se desvencilhar e pedir socorro.





O homem havia fugido para outra cidade e estava foragido, mas foi localizado pela polícia após a instauração de um inquérito, que compartilhou informações com outras unidades da PC.





O exame de corpo de delito, constatou que a vítima teve escoriações no corpo todo, até na cabeça, além de um dedo do pé quebrado.