Motociclista sofre acidente e morre atropelado por outra moto em Passos

Piloto da moto que passou por cima do motociclista acidentado está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Passos (foto: Asscom/SCMP) Por volta das 22h de ontem (28/5), ocorreu um grave acidente na BR-146, entre Passos a Bom Jesus da Penha, no km 3, após o presídio de Passos, no Sudoeste de Minas. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a moto pilotada por um jovem de 20 anos bateu de frente com um VW Gol, que fazia o trajeto Bom Jesus da Penha, sentido Passos.



Segundo o BO, o corpo do piloto da moto foi lançado a 12 metros do veículo e ficou caído na pista. Passaram-se alguns segundos, outro motociclista de 53 anos, que fazia o sentido Passos/Bom Jesus da Penha, não percebeu que havia um corpo no meio da pista, e acabou caindo por cima dele. O segundo motociclista também caiu na rodovida e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Passos por uma equipe do SAMU 192.



A perícia da Polícia Civil de Passos esteve no local juntamente com policiais rodoviários e o Corpo de Bombeiros. O jovem que morreu era natural de Alpinópolis, mas, segundo informações, morava na Mumbuca, região rural de Passos.



Segundo informações, a moto do jovem invadiu a pista contrária atingindo o VW Gol. Os ocupantes do veículo foram socorridos por populares com ferimentos leves.