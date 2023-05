BH: confira previsão do tempo para semana

432

Semana será de chuva fraca e frio em Belo Horizonte (Foto: 16/4/2023) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Previsão em Minas

A chuva que caiu sobre Belo Horizonte nas primeiras horas de hoje (29/5) pode durar até quinta-feira (1º/6). Após quase um mês sem precipitações, a previsão é de tempo fechado na cidade, com chuvas isoladas pelos próximos dias e temperaturas mínimas na casa dos 16ºC, segundo o Climatempo.O dia começou com clima frio nesta segunda-feira (29/5), mínima de 17,3°C e registros de chuva fraca em algumas regiões de Belo Horizonte. À noite, existe a possibilidade de voltar a chover na capital mineira, com previsão de precipitações de até 20mm nas próximas horas, conforme alerta da Defesa Civil.Esse clima de inverno continua ao longo da semana . Os dias começam mais gelados, com mínima variando entre 13ºC e 16ºC, e as tardes terão um clima ameno, com a maior temperatura na casa dos 27ºC, segundo o Climatempo. A sensação térmica pode ser ainda mais baixa devido aos ventos, de intensidade fraca a moderada.A terça-feira (30/5) tem previsão de temperatura máxima prevista de 25°C e mínima de 16°C. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Os níveis de umidade relativa do ar giram em torno de 55% a 85%.A máxima não deve passar dos 27ºC na quarta-feira (31/5), e o céu permanece nublado. Os pedestres podem manter o guarda-chuva na bolsa, porque a previsão é de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. A mínima é de 15ºC.O dia também amanhece com muitas nuvens na quinta-feira (1º/6) e assim deve permanecer ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima prevista é de 25°C e a mínima, 16°C.Na sexta-feira (2/6), as chuvas devem dar uma trégua e o sol aparece, ainda encoberto por nuvens. A previsão, porém, é de uma madrugada mais fria, com mínima de 13ºC. À tarde, os termômetros marcam 26ºC.Para o mês de maio, a chuva média é de 33mm em Belo Horizonte. Até o último domingo (28/5), choveu apenas 3% do que é esperado para o mês.A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas e trovoadas no Noroeste, Norte, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões de Minas, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.