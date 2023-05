Dengue em Minas: mortes aumentaram mais de 500% em relação a 2022

432

Dados representam um aumento de 543,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando até a última semana de maio a doença fez 16 vítimas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em uma semana, sete pessoas morreram em decorrência da dengue em Minas Gerais. Até esta segunda-feira (29/5), 103 óbitos foram registrados no estado. Os dados representam um aumento de 543,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando, até a última semana de maio, a doença fez 16 vítimas.

As últimas mortes registradas aconteceram em oito municípios mineiros: Alpinópolis, Manhuaçu, Matipó, Oliveira, Patos de Minas, Patrocínio, São João do Manteninha e São Sebastião do Paraíso. Uberlândia é a cidade com maior mortalidade, com dez óbitos, desde o início do ano.









Ao todo, 182.562 casos de dengue foram confirmados em Minas. Outros 172.993 estão sendo tratados como casos prováveis e ainda precisam ser confirmados via exames laboratoriais.

Belo Horizonte

Na sexta-feira (26/5), a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que 5.531 casos da doença já haviam sido confirmados, e outros 14.367 resultados estavam sendo investigados. O informe sobre a doença na cidade é divulgado semanalmente.





Em abril, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a terceira morte em decorrência da contaminação pelo vírus . Outros dois óbitos pela contaminação da arbovirose já haviam sido confirmados na capital. Apesar de não fornecer informações sobre os pacientes, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que todos já tinham outras doenças que “contribuíram para complicação".

Como se proteger contra arboviroses:

Retirar os pratinhos dos vasos de plantas;

Acondicionar o lixo em saco plástico e mantê-lo em lixeira tampada até o dia e horário de recolhimento pelo Serviço de Limpeza Urbana;

Manter a caixa d’água vedada, sem deixar frestas, mesmo que muito pequenas;

Realizar a limpeza das calhas e remover folhas e outros materiais que possam impedir o escoamento da água;

Entregar os pneus ao Serviço de Limpeza Urbana ou mantê-los em local coberto;

Tratar a piscina com cloro e limpar uma vez por semana;

Manter o quintal sempre limpo e livre de qualquer material que possa acumular o mínimo de água e se tornar foco do Aedes aegypti;

Usar repelentes que possuam como composto a icaridina, componente que repele o mosquito vetor de maneira mais eficaz;

Manter berços e camas de crianças cobertos por telas.

Veja quais cidades mineiras já registraram mortes em decorrência da dengue: