Black Friday: consumidores reclamam de promoções e adiam compras em BH

Além de adquirir produtos, muitos clientes aproveitaram para dar uma "olhadinha", antes de levá-los para casa (foto: Jair Amara/EM/DA Press)

A Black Friday 2022 gerou expectativas em lojistas, que querem bater recordes de vendas, e clientes, com o objetivo de comprar produtos com preços que “caibam no bolso”. Porém, alguns consumidores reclamaram das promoções das lojas, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (25/11).





A aposentada Laudelina Antunes Real, de 65 anos, afirmou que as ofertas não foram tão satisfatórias e, por isso, não levou o produto desejado, um micro-ondas. “O preço está puxado. Depois da pandemia, parece que o dinheiro sumiu, tudo ficou muito caro”, disse. Conformada, diz que vai esperar as festas de fim de ano para retornar à loja e comprar o eletrodoméstico.

Veja: Os smartphones mais vendidos e as dicas para comprar

Adalgisa Antunes, de 65 anos, foi às lojas em busca de um novo aparelho de televisão, mas não achou vantajoso levar o produto nesta Black Friday. “O preço está praticamente igual, quando comparado aos últimos dias”. Ela ainda afirma que foi "surpreendida negativamente", pois esperava maiores ofertas na data.

Já o casal Ana Paula, de 35 anos, e Vanderlei Onofre, de 41, ainda que tenha comprado uma televisão, não conseguiu levar outro item importante: o fogão. “Notamos que o desconto do aparelho eletrônico compensou muito, pois há uns meses estávamos de olho nos preços. Porém, nossa casa precisa de um fogão novo, mas valor estava altíssimo”, disse a dona de casa.

Laudelina Antunes e Adalgiza Antunes não levaram para casa os itens esperados, pois descontos não eram tão bons (foto: Jair Amara/EM/DA Press)

Para ela, será preciso esperar um pouco mais para adquirir o eletrodoméstico. “Enquanto isso, vamos continuar com o antigo. Esperemos mais um pouco e, nos próximos meses, retornaremos na loja”, contou.

Confira: As melhores ofertas de artigos pra casa





Ainda que tenham conseguido comprar uma TV, o casal Ana Paula Onofre e Vanderlei Onofre optaram por não comprara o fogão que estavam precisando (foto: Jair Amara/EM/DA Press)

Apesar das reclamações, alguns clientes ficaram satisfeitos e conseguiram comprar os produtos que previam adquirir na Black Friday. Na manhã de hoje, lojistas afirmaram que estavam otimistas com o movimento, que deve crescer à tarde, já que, pela manhã, muitos consumidores passaram nos estabelecimentos apenas para dar uma “olhadinha” nos produtos de interesse.

Black Friday 2022

Black Friday ocorre nesta sexta-feira (25/11) e, pela primeira vez, coincide com a Copa do Mundo Fifa 2022. Esse fato impactará o comportamento de consumo do público, pois muitas pessoas têm a intenção de aproveitar as ofertas e descontos e fazer uma compra ligada ao evento esportivo, como acessórios, roupas, artigos temáticos e compras de supermercado.





Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOmm), é possível estimar que mais de 8 milhões de vendas on-line devem ser feitas durante a data, movimentando cerca de R$6 bilhões. Isso representa um aumento de representa um aumento de 3,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2021.

Especialistas acreditam que os segmentos que mais irão atrair clientes serão roupas e acessórios, livros, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos. Porém, consumidores devem ficar atentos a saúde financeira e não comprar pelo impulso, já que a data pode provocar o endividamento.